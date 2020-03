Kaulillenaren gaan op berenjacht

Kaulille

Bocholt - Met de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is het vaak geen sinecure om de kinderen bezig te houden en ze te laten bewegen.

Via de facebookpagina van bib Pelt kwam Ann op het spoor van het initiatief 'Berenjacht in tijden van Covid-19'. Dit initiatief circuleert in heel Vlaanderen en is gebaseerd op het boek 'We gaan op berenjacht' van de Engelse schrijfster Helen Oxenbury. Via de sociale media riep ze op om op zoveel mogelijk plaatsen een teddybeer voor het raam te zetten zodat die goed zichtbaar is van op de straat. De bedoeling is dan dat gezinnen op 'berenjacht' gaan door een wandeling door de straten te maken en zoveel mogelijk beren proberen te vinden.

Het resultaat was verbluffend: binnen enkele uren tijd stonden er bijna 200 beren voor de ramen van Kaulille en tientallen gezinnen waren op stap om beren te spotten. De kinderen vonden het blijkbaar erg leuk en vroegen al naar een volgende wandeling om nog meer beren te gaan zoeken. Er werd dan ook opgeroepen om de beren nog enkele dagen te laten staan om iedereen de kans te geven om dit leuke en sportieve spel te spelen. Je kan ook een foto nemen en die posten op de facebookpagina 'Coronahulp Bocholt' (met dank aan Jolien Maes) en op 'Berenjacht in tijde van Covid-19'.