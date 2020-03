Kinderen Het Herboren Hoekje knutselen positieve boodschap

Hechtel

Hechtel-Eksel - De kinderen van buurtvereniging Het Herboren Hoekje zijn in actie geschoten voor de ouderen en alleenstaande.

Liesbeth en Sandra van het buurtcomité kwamen met het voorstel de kindereb niet nuttig bezig te houden. Zij brachten op eigen houtje een boodschap over in deze zware coronatijden. Ze knutselden met zoutdeeg mooie figuurtjes en de grotere kinderen maakten een mooi kaartje met een deugddoende boodschap op. Dit deponeerde ze in de brievenbus van ouderen en alleenstaanden.

Ook de andere buurtjes houden zichzelf en adnerebn bezig met een boodschap of een mopje via de buurt WhatsApp.