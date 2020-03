OPROEP. Heb jij het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen door het coronavirus?

Heel wat mensen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus van de ene op de andere dag tijdelijk werkloos geworden. De betrokken werknemers krijgen een vervangingsinkomen, maar de rekeningen moeten op het einde van de maand nog steeds betaald worden.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie hebben honderden bedrijven in ons land gedeeltelijke of volledige technische werkloosheid voor hun personeel ingevoerd. Dat houdt in dat hun job (en arbeidsovereenkomst) blijft bestaan, maar een tijdje in de koelkast wordt gestopt. In die tussenperiode krijgen de betrokken werknemers een vervangingsinkomen.

