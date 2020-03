Met veel moeite en gevloek: zo wringt Kim Kardashian zich in haar latex outfit

Tijdens de modeweek in Parijs verscheen Kim Kardashian in enkele spectaculaire latex outfits, maar die ook effectief aankrijgen verliep niet bepaald via een leien dakje. Dat bewijst een teaserfilmpje van de nieuwe aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’.

Kim Kardashian vertoefde eerder deze maand in Parijs om er de modeweek bij te wonen en daar hoorden natuurlijk enkele duizelingwekkende outfits bij. Zo werd ze een paar keer gespot in een latex ensemble van Balmain. In een nieuwe teaser voor haar realityshow ‘Keeping up with the Kardashians’ zien we hoeveel moeite het haar kost om in een van die pakjes te geraken.

Ze heeft niet enkel een volledig team nodig om er in te geraken, er komt ook heel wat gevloek bij kijken en getrek aan te pas. Vooral die broek aankrijgen, lijkt allesbehalve een makkie te zijn en er zijn twee van haar stylisten nodig om het ding over haar ronde vormen te hijsen.

Eenmaal aan blijkt die latex look ook niet bepaald praktisch te zijn. “Ik voel me helemaal opgesloten en het plakt aan mijn huid”, zegt Kim. En dan loopt ook oudere zus Kourtney de kamer binnen in een gelijkaardige outfit en vraagt ze zich af hoe ze naar het toilet zal kunnen gaan. “Ik ga het gewoon ophouden”, reageert Kim.

