Gedetineerden zoeken nog tien naaimachines om mondmaskers te maken tegen coronavirus

Het Gevangeniswezen is nog op zoek naar tien naaimachines zodat gedetineerden in de gevangenissen massaal mondmaskers kunnen stikken. Vooral voor de halfopen inrichting, het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede, worden nog naaimachines gezocht. “We nemen ook gewone machines aan”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. Indien mensen hun naaimachine aan de gedetineerden willen schenken, kunnen zij contact opnemen via kathleen.vandevijver@just.fgov.be.