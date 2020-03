Canada gaat niet naar Olympische Spelen, heel wat sporters steunen terugtrekking

Canada heeft als eerste land besloten komende zomer vanwege de pandemie van het coronavirus geen atleten naar de Olympische en Paralympische Spelen in de Japanse hoofdstad Japan te sturen, zo maakte het Canadese Olympische (COC) en Paralympische Comité (CPC) zondag bekend.

De eerste boycot van de Spelen, die voorlopig nog op de planning staan voor dit jaar, is dus een feit. “Het COC en CPC vragen aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de Spelen met een jaar uit te stellen. Wij hebben immers besloten om komende zomer geen atleten naar Tokio te sturen”, klinkt het in de mededeling. Bij die beslissing worden zij gesteund door hun atletencommissies, nationale sportinstanties en de Canadese overheid.

De internationale druk om de Spelen met een jaar uit te stellen wordt zo met de dag groter. Eerder op zondag wou IOC-voorzitter Thomas Bach de knoop nog niet doorhakken, maar beloofde hij wel een beslissing binnen een termijn van vier weken. De Japanse premier Shinzo Abe gaf maandag dan weer toe uitstel van de Spelen als een mogelijkheid te zien.

Heel wat Canadese sporters steunen intussen de terugtrekking. De reacties van (oud-)sporters uit het Noord-Amerikaanse land waren grotendeels positief. “Ik ben bijzonder trots”, meldde Hayley Wickenheiser met een Canadees vlaggetje naast die tekst op Twitter. De oud-ijshockeyster was een van de eerste atleten wereldwijd die zich kritisch uitliet over het plan de Spelen te laten doorgaan.

Zwemster Maggie MacNeil, vorig jaar lid van de gouden WK-estafetteploeg van haar land, beschreef haar gevoel op Instagram. “Soms heb je even een knuffel nodig. Ik weet dat dit het beste is voor de atleten en de hele maatschappij. Het is de juiste keuze, maar dat maakt het niet makkelijker.”

Een tegengeluid kwam van de hordeloopster Sage Watson. “Ik geloof in bescherming van onze levens maar dit is te vroeg”, schreef ze op Twitter.