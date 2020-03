"F1-rijdersmarkt zal ondanks uitstel reglement serieus bewegen"

Renault F1-piloot Daniel Ricciardo laat weten dat hij grote veranderingen verwacht op de rijdersmarkt, dit ondanks het feit dat de nieuwe regels die gepland stonden voor 2021 een jaar zullen worden uitgesteld.

Net als een paar andere grote namen, zoals Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, is Daniel Ricciardo einde contract na dit seizoen. Dat er zoveel contracten aflopen is te wijten aan het feit dat er normaalgesproken vanaf 2021 nieuwe regels zouden gelden maar daar heeft de coronacrisis nu een stokje voorgestoken.

Die nieuwe regelgeving wordt met een jaar uitgesteld maar toch denkt Ricciardo dat de contractbesprekingen hun gewone gangetje zullen gaan en dat we ons mogen verwachten aan een aantal verschuivingen op de rijdersmarkt.

"Alles is nu verstoord en het is moeilijk te zeggen," aldus Ricciardo tegenover 'The Age.'

"Maar ik denk dat de mensen de beslissingen zullen nemen die ze willen nemen, ongeacht hoe de dingen zijn veranderd."

"Ik vind het moeilijk te geloven dat iemand een eenjarige overeenkomst zou ondertekenen om een vrije rijder te zijn voor 2022 vanwege de risico's dat dat met zich meebrengt", legde hij uit.

"Tenzij je in een unieke situatie zit, is een jaar normaal gesproken verre van ideaal. Dus ik kan me voorstellen dat alle contracten die vanaf nu worden getekend, zullen overgaan van de oude naar de nieuwe reglementen die nu in 2022 komen."

"Het maakt het interessant als je bedenkt dat de meesten van ons einde contract zijn aan het eind van dit jaar, behalve Max en Charles."

Max Verstappen en Charles Leclerc verbonden eerder al hun lot aan respectievelijk Red Bull en Ferrari. De teambaas van Ferrari, Mattia Binotto, liet eerder al verstaan dat hij naast Leclerc graag verder zou willen met Sebastian Vettel en hij liet verstaan dat een contractverlenging waarschijnlijk zeer snel beklonken zou zijn.

Bij Mercedes zijn de gesprekken lopende om Lewis Hamilton langer bij het team te houden maar of dat aan de zijde zal zijn van Valtteri Bottas is nog maar de vraag.

Ricciardo zelf liet al weten dat hij alle telefoons van andere teams beantwoordt want zijn overstap van Red Bull naar Renault is tot nog toe geen onverdeeld succes. Hij zou misschien Bottas kunnen vervangen bij Mercedes of misschien besluit Sebastian Vettel misschien wel om er de brui aan te geven en is er een kans bij Ferrari.

Ondanks het uitstel van het nieuwe F1-reglement naar 2022 lijken we ons te mogen opmaken voor een interessante ‘rijdersmarkt’.

