“Ik ben een gelukkige jongen, maar ik zou nog contenter zijn met iemand naast mij.” Patrick Reyntiens (55) stapt daarom vanavond het restaurant van First dates binnen. Stralend en met een kamerbrede glimlach. Maar ook nerveus, want hij heeft zijn date meteen iets te vertellen: hij is hiv-positief. “Zijn reactie was heel gewoon. Ik dacht eerst dat hij mij niet had begrepen.”