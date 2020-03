Van toeristische trekpleisters tot spooksteden: zo leeg zijn deze steden door het coronavirus

Het zijn bevreemdende beelden. Steden die anders overstelpt worden door het volk, met duizenden toeristen die er rondliepen, zijn nu haast spooksteden geworden. Door de strenge maatregelen die overheden van over de hele wereld opleggen aan hun bevolking, lopen de steden leeg.

Madrid, Rome, Londen, New York, … het zijn steden die anders zwart zien van het volk maar nu mag er niemand nog naar buiten. In de Spaanse hoofdstad Madrid heerst er een strikte quarantaine. In de stad sterft er ieder kwartier iemand aan Covid-19. Rome, hoofdstad van het geteisterde Italië, is nog nooit zo rustig geweest. Italië is het zwaarst getroffen land in Europa en heeft het hoogste dodental ter wereld.

In New York heeft de gouverneur Andrew Cuomo nog geen quarantaine uitgesproken, maar maant hij de inwoners van the Big Apple wel aan om binnen te blijven. President Trump vindt het nog niet aan de orde om dit uit te roepen voor de rest van het land, maar hij heeft wel al het vluchtverkeer van en naar de Verenigde Staten opgeschort. Het Verenigd Koninkrijk leek eerst de kat uit de boom te kijken, maar intussen heeft premier Boris Johnson ook serieuze maatregelen genomen om het virus tegen te gaan. Hij sloot alle horeca in het land.