Trompetters houden Kuringen en Kuringen-Heide samen

Hasselt -

Sinds zondag schallen de trompetten van jazzmuzikant Paul Van Dycke in Kuringen-Centrum en Philip Hilven, aan de andere kant van het Albertkanaal in Kuringen-Heide, elke avond om 20.00 uur. “We willen vanaf nu elke dag om 20.00 uur de trieste berichten counteren met muziek”, lacht Paul. “De mensen spreken er ons al over aan. Waar ze best kunnen gaan staan om te luisteren. Ons samen horen spelen? Op de kanaalbrug misschien. We spelen elk in onze tuin en het geluid van de trompet draagt ver.