Vier Limburgse vrouwen vast in Gambia

Houthalen-Helchteren -

Patty Vanlangenaker uit Peer en Anke Symons, Elly Kerkhofs en Katrien Hulsman uit Houthalen-Helchteren zitten vast in het Gambiaanse Kotu. Brussels Airlines had hun terugvlucht afgelast en door een conflict met Senegal kan het viertal de grens niet over om in Dakar een vlucht naar Brussel te nemen. Minister De Crem is op zoek naar een oplossing.