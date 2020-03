Banneux

Hasselt - Om het gebrek aan sociaal contact te doorbreken hebben we op zondagmiddag tussen 12.00 en 13.00 geaperitiefd op straat. Ieder op zijn eigen erf zodat de nodige afstand gerespecteerd werd in deze coronatijden.

We maakten van de nood een deugd en zullen dit de volgende zondagen nog verderzetten (tenzij het regent natuurlijk). We hebben genoten, gedronken en wat bijgepraat. Volgende week zondag zijn we weer paraat in de Sittardlaan.