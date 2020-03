Oproep politie: rijd niet met auto naar parken en natuurgebieden

Lanaken / Maasmechelen / Sint-Truiden -

Met de auto naar een natuurgebied of park rijden om er te gaan sporten of wandelen, is verboden. De boete bedraagt 250 euro. Parkings aan wandelgebieden zoals de Salamander in Maasmechelen zijn afgesloten om de massa weg te houden. Enkel op wandelafstand van uw huis mag u buitenkomen. Autoritten mogen enkel essentieel zijn: naar het werk, naar de winkel, tanken of naar de dokter.