Natalia is bevallen van dochtertje

Natalia is zaterdag bevallen van een dochtertje, dat heeft de zangeres zondag bekendgemaakt op haar Instagrampagina. Het meisje kreeg de naam Bobbi-Loua.

“In deze zware tijden brengt ons dochtertje zo veel licht in ons leven”, schrijft de 39-jarige zangeres op Instagram. “We zijn daar eindeloos dankbaar voor.”

“Ons klein meisje is gezond, weegt 3,5 kilo en meet 52 centimeter”, luidt het nog. De zangeres maakt van haar post ook nog gebruikt om het personeel en de vroedvrouwen van het Virga Jessa-ziekenhuis in Hasselt te bedanken. “We dragen hen in ons hart omdat ze ons veilig hebben gehouden en omdat ze zo goed voor ons gezorgd hebben.”

Dadelijk meer...