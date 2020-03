Vier personen positief getest op coronavirus in Medisch Centrum Munsterbilzen

Bilzen -

In het Medisch Centrum Sint-Jozef, het psychiatrisch ziekenhuis in Munsterbilzen werden donderdagnacht de eerste twee residentiële ouderen positief getest op het corona-virus. “Naast de al geldende voorzorgsmaatregelen is deze zorgeenheid met een 20-tal personen meteen in quarantaine geplaatst. Sinds zondag zijn er twee nieuwe besmettingen bijgekomen. De vier personen maken het goed en vertonen geen ernstige symptomen. Ze worden momenteel geïsoleerd in hun kamer verzorgd”, verduidelijkt facilitair directeur Kris Coemans.