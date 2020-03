Knutselwerk in tuin: "Wij wachten tot het coronavirus uitgebroed is"

Dilsen-Stokkem - Toen we gisteren de bomen aan het snoeien waren, kwam het idee om iets te doen om de mensen te laten nadenken over deze moeilijke tijden. En dit was het resultaat: een opkikkertje in coronatijden.

Even zagen, schilderen en knutselen, en klaar was ons opkikkertje. We wilden laten zien dat men als koppel nu vele dagen samen onder één dak zit, en we mekaar nog graag blijven zien en steunen in deze bizarre tijd. De koppen van de ooievaren vormen samen een hart dat het nog een beetje specialer maakt. Samen zijn we sterk.