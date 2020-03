Vrouw (39) krijgt amper adem tijdens getuigenis over coronabesmetting vanuit ziekenhuisbed

Twee weken geleden was Tara Jane Langston (39) nog een gezonde, jonge vrouw die regelmatig naar de fitness ging. Maar elf dagen geleden voelde de Britse vrouw zich plots niet goed toen ze terugkwam van een tripje naar Polen. Eerst dachten artsen aan een luchtweginfectie en ze dienden antibiotica toe, maar haar toestand verslechterde afgelopen week. Zondag bleek dat Langston besmet is met het coronavirus. In een video getuigt ze happend naar adem over hoe haar toestand nu is: “Ik kan niet ademen zonder dit ding hier.”