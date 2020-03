Grenscontroles aan E314 Maasmechelen: “De Nederlanders hebben het eindelijk begrepen”

Zondagvoormiddag begon de Wegpolitie met grenscontroles op de autosnelweg E314 in Maasmechelen. Iedereen kon nog keurig vanuit Nederland over het viaduct van de Maas in Boorsem rijden, maar 2 kilometer verder aan de eerste afrit 33 op Belgische bodem in Maasmechelen werden alle wagens een voor een gecontroleerd.

Wagens met een Nederlands of Duits kenteken werden aangehouden en wie geen geldig bewijs had om in België te zijn werd door de Wegpolitie gevraagd hun te volgen. Via de afrit in Maasmechelen werden de ...