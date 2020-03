De politieagenten van de politiezone Getevallei hebben in de Jodenstraat in Budingen (Zoutleeuw) een woning waar illegaal drank werd verkocht gesloten. De feiten gebeurden zaterdagnamiddag. Tegen de bewoner-uitbater en de aanwezigen gasten werd een proces-verbaal opgesteld.

De politie kwam in actie nadat burgemeester Boudewijn Herbots van de illegale praktijken op de hoogte werd gebracht. “Dit is ontoelaatbaar en druist in tegen alle logica wat ons door de overheid wordt ...