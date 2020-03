Frans leger zet de grote middelen in voor strijd tegen coronavirus

Zondagochtend is de Tonnerre, na vliegdekschip Charles de Gaulle het grootste schip van de Franse marine, aangekomen in Ajaccio. De operatie is bedoeld om een vijftiental coronapatienten, van wie er zes erg aan toe zijn, over te brengen naar Marseille en zo het ziekenhuis van de Corsicaanse hoofdstad wat te ontlasten.