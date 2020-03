OPROEP: wie stuurt Josee een kaartje of tekening?

Sonnis

Houthalen-Helchteren - Mijn schoonzus en vrouw stikken tijdens deze coronacrisis mondmaskers voor het rustoord Vinkenhof en kleuren kaartjes voor de mensen daar.

Josee Switten uit Helchteren mag door de maatregelen om het coronavirus in te dijken niet meer naar het dagcentrum gaan. Ze is nu 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bij haar zus en schoonbroer. Ze heeft het hier heel moeilijk mee. Alle vaste structuren zijn weg. Er moeten nieuwe manieren gevonden worden om bezig te blijven en om te gaan met het feit dat ze haar opvoedsters niet meer ziet.

Daarom kleurt ze iedere dag vijf tekeningen voor hen. Ze plakt deze in een schrift en schrijft van het kalenderblaadje de dag en datum erbij. Als ze terug naar het dagcentrum mag gaan, kan ze laten zien wat ze gedaan heeft.

Bejaardenhuis

Haar familie heeft ook langs allerhande wegen een oproep gedaan om kaartjes te sturen om haar op te vrolijken. Zij is hier heel blij mee.

Dit heeft haar zus op een idee gebracht. Josee kleurt nu ook kaartjes voor de bejaarden die in het bejaardentehuis zitten en die zich in dezelfde situatie als zijzelf bevinden. Ze schrijft er ook een mooi tekstje bij (overschrijven van een voorbeeld). Op deze manier draagt ook zij bij aan het samenhorigheidsgevoel.

Oproep

Wil jij haar ook een kaartje sturen (dat mag ook een zelfgemaakt kaartje of tekening zijn)?

Josee Switten, Sonnisstraat 142, 3530 Helchteren.