Schade na zware aardbeving in Kroatische hoofdstad Zagreb

Een aardbeving heeft zondagochtend de Kroatische hoofdstad Zagreb getroffen. Vele gebouwen raakten beschadigd, inclusief de gekende kathedraal in het stadscentrum. Er zijn tot nu toe geen dodelijke slachtoffers gemeld, maar tientallen mensen raakten gewond en hadden verzorging nodig, meldt de website van de krant 24Sata.

De eerste beving trof de stad na 6 uur en had een magnitude van 5,3, rond 7 uur volgde een tweede schok met magnitude van 5. De schok was voelbaar in de buurlanden.

De spits van een van de twee torens ...