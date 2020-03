Minister Maggie De Block: “Deze situatie duurt zeker nog 8 weken”

“Deze situatie duurt zeker nog acht weken.” Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) over de coronacrisis in ons land gezegd in een interview met ‘De zondag’.

Wanneer zal “deze waanzin” voorbij zijn? Die vraag legde ‘De zondag’ - dat voorlopig enkel online en dus niet meer bij de bakker verschijnt - deze week voor aan Maggie De Block. De minister antwoordde eerst nog vaag: “Dat is de vraag van drie miljoen, hé.” Maar meteen erna kwam er toch een ernstig antwoord. “Eenmaal een virus zich verspreidt, blijft dat sowieso enkele weken in een land”, verklaarde ze. “Wij gaan nu naar een piek, waarna de curve weer zal dalen. Ik denk dat deze situatie nog minstens acht weken zal duren. Dat zou de normale curve zijn. We kunnen ons daarvoor baseren op landen zoals China en Zuid-Korea die ons voorafgaan.”

De minister benadrukt in het interview nogmaals het belang van de getroffen maatregelen. “Wie zich niet aan de regels houdt, bevordert de uitbraak van het virus. Dat moet iedereen goed beseffen.”

Dadelijk meer...