Arts vindt de oplossing voor tekort aan beademingstoestellen

In tijden waar ziekenhuizen massaal zoeken naar beademingstoestellen, zorgt de vondst van een Canadese arts voor een sprankel hoop. Anesthesist Alain Gauthier vormde een toestel zo om dat er tegelijkertijd negen patiënten mee geholpen kunnen worden. “Geniaal”, zeggen zijn collega’s. En ook online krijgt de man heel wat lof, onder anderen ook van Tesla-chef Elon Musk.

Coronapatiënten die in moeilijkheden komen, liggen in het ziekenhuis met zware longontstekingen. Een échte behandeling is er voorlopig nog niet en dus moeten patiënten beademd worden tot ze - hopelijk ...