Aardbeien voor Fieneke (99) en bewoners WZC Ocura

Beringen-Mijn

Beringen - Fieneke Van de Bot verblijft in WZC Ocura. Ze is 99 jaar. Onlangs brak ze haar heup en is nu volop aan het revalideren, maar door de coronatoestanden heeft ze haar zoon niet meer kunnen zien.

Bijzonder mooi is dan ook het gebaar dat haar zoon Bèr (Groenten en Fruit Baeten) en Gaston (De Scherpe Plank) zaterdagmorgen aan WZC Ocura stelden. Ze bezorgden aardbeien voor heel de afdeling van moeder. Deze werden aan de verpleger overhandigd (achter glas) in de inkomhal van Ocura waar ook de was van de bewoners afgehaald en terugbezorgd kan worden.