Honderden miljoenen euro verlies bij UEFA door uitstel van EK

Het uitstel van EURO 2020 naar de zomer van volgend jaar kost de Europese Voetbalconfederatie UEFA honderden miljoenen euro, zo berekende UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zondag in een interview met het Duitse blad Welt am Sonntag.

“Het is duidelijk dat de UEFA door het uitstel van het EK honderden miljoenen euro zal verliezen”, bekende Ceferin, die weerlegt dat de Europese Voetbalconfederatie kan rekenen op een vergoeding van 300 miljoen euro, zoals eerder in de media gesteld werd. “Er is ons enkel beloofd dat er - indien nodig - solidariteit getoond zal worden. Dat is alles en dat lijkt me ook genoeg voor nu. Maar het mag wel duidelijk zijn dat het EK ons vlaggenschip is en dat wij het grootste offer gebracht hebben.” De UEFA zit overigens op een stevige spaarpot om de eerste verliezen op te kunnen vangen.

Dinsdag werd er tijdens een videoconferentie met de 55 lidstaten, European Club Association (ECA), European Leagues en spelersvakbond FIFPro beslist om het EK een jaar uit te stellen. Op die manier kunnen de nationale en Europese competities tot 30 juni doorlopen en is er toch nog hoop om het huidige seizoen af te maken, op voorwaarde dat het coronavirus onder controle geraakt. Momenteel liggen zowat alle Europese competities stil wegens deze pandemie. “De Europese Unie kan een voorbeeld nemen aan ons crisismanagement. De solidariteit die getoond wordt in het internationale voetbal kan een rolmodel zijn.”

Ceferin spoort de EU dan ook aan gezamenlijk op te treden. “In Europa hebben we een monetaire unie en open grenzen, maar in deze crisis handelt elk land afzonderlijk. Er is geen gecoördineerde aanpak en dat is jammer.”