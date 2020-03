OVERZICHT. Italië gaat in lockdown in “Wuhanstyle” na bijna 5.000 doden

De Italiaanse regering heeft besloten dat alle ‘niet-strategische bedrijven’ voor 15 dagen de deuren moeten sluiten. Dat maakte premier Giuseppe Conte zaterdagavond bekend tijdens een toespraak op de Italiaanse televisie. “Het land gaat in een lockdown Wuhanstyle”, zegt viroloog Marc Van Ranst op Twitter.

Het regeringsbesluit betekent dat alleen de supermarkten, apotheken, postkantoren en banken open mogen blijven. Ook blijven cruciale overheidsdiensten en het vervoersstelsel zoveel mogelijk in bedrijf. “We vertragen de productieve motor van het land, maar we stoppen deze niet”, zei Conte, die het had over een “de ernstigste crisis die het land sinds de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt”.

Geen alternatief

“De genomen maatregelen hebben tijd nodig voor ze resultaat opleveren. We moeten al deze regels met geduld en vertrouwen blijven respecteren”, vervolgde de premier. “Ze zijn ernstig, ik weet het. Maar we hebben geen alternatief. Het is de enige manier om onszelf en degenen van wie we houden te beschermen.”

Op 9 maart vaardigde Conte een verbod uit op bijeenkomsten en een strikte beperking van reizen door het hele land. “De opoffering van thuis blijven is minimaal vergeleken met die van andere medeburgers, die veel meer risico nemen”, “artsen, verpleegsters, wetshandhavers, strijdkrachten, supermarktpersoneel, apotheken” , aldus Conte.

De nieuwe aankondigingen van de premier komen na talloze telefoontjes van ambtenaren in het noorden van het land en dokters. In Italië zijn sinds vrijdag 800 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het virus in het land. Het totale aantal doden in het land steeg tot 4.825.