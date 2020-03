Boris Johnson : “Onze gezondheidszorg mogelijk overbelast zoals in Italië”

Groot-Brittannië loopt qua verspreiding van het nieuwe coronavirus slechts “twee of drie weken” achter op Italië. Dat zegt de Britse premier Boris Johnson zondag in verschillende landelijke kranten.

Volgens Johnson is het mogelijk dat de nationale gezondheidsdienst NHS overbelast raakt door het virus. “Tenzij we samenwerken, tenzij we de heroïsche en collectieve nationale inspanning leveren om de verspreiding te vertragen, dan is het maar al te waarschijnlijk dat onze eigen NHS op dezelfde manier overweldigd zal worden”, zei Johnson, refererend naar de situatie in Italië.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5.000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en 233 patiënten overleden. Sinds vrijdagavond zijn alle cafés, theaters en andere uitgaansgelegenheden in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

Boris Johnson roept ook op om vandaag op moederdag in het Verenigd Koninkrijk niét op bezoek te gaan bij familie.