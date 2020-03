Burgemeester plaatst nu ook barricades op sluipwegen in Kinrooi

Burgemeester Jo Brouns (CD&V) en de politiediensten hebben zaterdag vastgesteld dat heel wat Belgen en Nederlanders alsnog via de sluipwegen de grens oversteken om bijvoorbeeld te winkelen. Om daaraan een einde te stellen is zo’n drukke sluipweg nu gebarricadeerd met twee zware betonblokken en twee nadarhekken.

“Zowel Nederlanders als Belgen hebben het blijkbaar nog altijd niet begrepen en daarom is de weg nu gebarricadeerd. Aan de Weertersteenweg in Molenbeersel en aan de Venlosesteenweg in Kessenich staan ...