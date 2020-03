Oudsbergen -

Vandaag werden de bewoners van wcz Kloosterhof verrast door jong Meeuwers muzikaal talent. Het is een moeilijke tijd maar zulke hartverwarmende initiatieven maken het iets draaglijker. De manier waarop is even wennen maar iedereen heeft vanuit zijn kamerraam kunnen genieten van mooie accordeonmuziek.