Gratis nestkastjes tegen corona

Wellen - .De Wellense Natuurvereniging 't Bokje, kerngroep van Limburgs Landschap vzw in Wellen, droeg ook haar steentje bij in de actie #limburgtegencorona. Zij plaatsen een oproep op social media dat er gratis bouwpakketten klaar lagen voor het in elkaar knutselen van nestkastjes. Op een mum van tijd waren de meer dan 60 pakketten de deur uit.

De dag erna gingen de bestuursleden op pad om ze te leveren. Alles werd netjes voor de deur gezet en - rekening houdende met de oproep om afstand te houden - na aan te bellen waren ze meestal al vertrokken naar de volgende klant. De nageroepen bedankjes en de omhoog gestoken duimen toonden aan dat deze actie in goede aarde viel.

Op deze manier konden in heel wat gezinnen de gedachten even verzet worden. Bijkomend hangen er in Wellen weer meer dan 60 nestkastjes bij waar een vogelgezinnetje een nestje kan groot brengen. Dubbele winst!