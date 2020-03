Renner (22) Lotto-Soudal van de weg gereden en geslagen door agressieve chauffeur

Harm Vanhoucke, een 22-jarige renner van Lotto-Soudal, is zaterdagmiddag in Aalbeke van de baan gereden door een zwarte bestelwagen. De jonge Belgische coureur kreeg vervolgens ook vuistslagen en stampen van de agressieve chauffeur. Daarbij werd hij ook bewust in het gezicht geraakt. “Dit is allesbehalve normaal in tijden van corona”, klinkt het bij een aangeslagen Vanhoucke.