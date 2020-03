Zevende coronadode in Limburg, 149 patiënten in ziekenhuis

Hasselt - Er is een zevende patiënt in Limburg aan het coronavirus overleden. Afgelopen nacht stierf een coronapatiënt in het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Het aantal besmette patiënten in de Limburgse ziekenhuizen is opgelopen tot 149, van wie er 30 op intensieve liggen.

De dodentol van het coronavirus in ons land is opgelopen tot 67, dat zijn er 30 meer dan vrijdag. Ook in Limburg blijft het aantal dodelijke coronaslachtoffers stijgen. Afgelopen nacht stierf er een patiënt met een coronabesmetting in het Sint-Franciscus Ziekenhuis, het eerste dodelijk slachtoffer in het ziekenhuis van Heusden-Zolder. Daarmee staat de teller van het aantal coronadoden in Limburg op zeven. In zowel het Jessa Ziekenhuis in Hasselt als het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden stierven afgelopen week twee coronapatiënten. Daarnaast stierf er ook al een coronapatiënt in het ZOL in Genk en in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. Enkel het Mariaziekenhuis in Pelt en het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren hebben nog geen dodelijk coronaslachtoffer te betreuren.

SInt-Trudo botst op limieten

Ondertussen blijft ook het aantal besmette patiënten in de Limburgse ziekenhuizen fors oplopen. Op dit moment verblijven er in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 149 patiënten met een coronabesmetting, dat zijn er 33 meer dan vrijdag, toen het om 116 besmette patiënten ging. Van die 149 patiënten verblijven er 30 op intensieve zorgen. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is het hardst getroffen met in totaal 48 besmette patiënten, van wie er 11 op intensieve verblijven. Van de kleinere ziekenhuizen wordt vooral het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden geconfronteerd met een grote toestroom van coronapatiënten. Sint-Trudo telt momenteel liefst 31 coronapatiënten, van wie er negen op intensieve liggen. De negen voorziene intensive care-bedden voor coronapatiënten in Sint-Trudo liggen daarmee allemaal vol. “Wij lopen inderdaad tegen onze limieten aan en bekijken momenteel om maximaal intensieve bedden bij te creëren”, zegt Miet Driesen. Zo wil Sint-Trudo het aantal intensieve bedden snel opschalen naar 14. “Daarnaast zullen er ook patiënten terug kunnen gaan naar de gewone afdelingen en kunnen we zo ook verschuiven. Dus voorlopig is er nog niet echt een probleem.”

23 patiënten in ZOL

In het ZOL in Genk liggen momenteel 23 patiënten, van wie er vier op intensieve verblijven. Het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden Zolder telt momenteel 19 patiënten (2 op intensieve), in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik gaat het om 13 patiënten (1 op intensieve), het Mariaziekenhuis in Pelt telt negen patiënten (1 op intensieve) en in het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren verblijven momenteel zes besmette coronapatiënten, van wie er twee op intensieve liggen. Eerder vandaag raakte bekend dat Limburg de zwaarst getroffen provincie in de coronacrisis is. Zo staat de teller van het aantal bevestigde besmettingen in Limburg op 380. Dat wil zeggen dat 44 op 100.000 Limburgers al besmet geraakten met het coronavirus. Het werkelijke aantal besmette personen ligt in Limburg nog een stuk hoger, omdat mensen die lichte symptomen hebben en waarvoor een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is, al een tijdje niet meer getest worden.