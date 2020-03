OPROEP: geef ook bedankje aan personeel van supermarkten

Borgloon - Dagelijks zet ook het personeel van supermarkten, zoals Aldi Borgloon, zich in om ervoor te zorgen dat de winkel open blijft en dit onder moeilijke omstandigheden en dat met zo goed als geen bescherming.

Toch is het moeilijk om deze mensen een bedankje te geven. Integendeel, ze worden dikwijls met weinig respect behandeld door de klanten. Ik vraag me soms af wat er zal gebeuren als zij er de brui aan geven en kiezen voor de veiligheid van hun huis.

Daarom mogen ook deze mensen eens in de bloemetjes gezet worden, want zij zijn even grote helden als de mensen van de zorg.

Onlangs nog vertelde iemand die in een ziekenhuis werkt dat ze respect heeft voor wat ze doen want in het ziekenhuis zijn ze beter beschermd dat het personeel in de winkel.

Daarom deze oproep: geef die mensen eens een bedankje als je gaat winkelen, een applausje, het geeft ze zoveel moed om toch door te gaan. Van mij uit in elk geval een dikke proficiat voor deze onderschatte helden.