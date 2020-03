G-sporters inspireren elkaar: ook mensen met beperking moeten bewegen in quarantaine

Parantee-Psylos, de Vlaamse G-sportfederatie, heeft vandaag een online platform gelanceerd ‘Ook thuis non-stop voor G-sport’. Daarmee richt de organisatie een online community op en roept ze alle sporters met een beperking en kwetsbaarheid in Vlaanderen op om elkaar te inspireren om te blijven bewegen in tijden van corona.

G-sporters ondervinden al heel wat drempels in de zoektocht naar een aangepast beweeg -of sportaanbod, en dat wordt in de corona-crisis alleen maar moeilijker. “Door mensen te verbinden, kunnen we elkaar ...