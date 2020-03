Strenge grenscontroles in Limburg: Nederlanders zoeken sluipwegen

Voeren / Lanaken / Maaseik -

In verschillende Limburgse grensgemeenten houden de bevoegde politiezones strenge grenscontroles. Gisteren kondigde de overheid strengere maatregelen aan: alleen mensen die een essentiële of professionele reden hebben, mogen het land nog in of uit. De politie Maasland bewaakt in Maaseik de enige grensovergang in hun stad. Daar lijken Duitsers en Nederlanders het nog niet te snappen. Aan de grensovergangen in Lanaken was het uitzonderlijk rustig en moest de politie weinig mensen halt houden. In Voeren proberen dan weer wel veel Nederlanders goedkoper te komen tanken.