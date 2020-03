Limburg zwaarst getroffen provincie in coronacrisis: 44 op 100.000 besmet

Hasselt - Limburg is met stip de zwaarst getroffen provincie in de coronacrisis. Zo zijn in Limburg 44 op 100.000 inwoners besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Sciensano. In totaal staat het aantal bevestigde besmettingen in Limburg op 380, al ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger.

Sciensano, het federale onderzoekscentrum van Volksgezondheid, komt vandaag voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis met cijfers per provincie naar buiten. Daaruit blijkt duidelijk dat Limburg met stip de provincie is die het zwaarst getroffen wordt door het coronavirus. Sinds de uitbraak van de crisis raakten in Limburg 44 op 100.000 inwoners besmet met het coronavirus. Limburg steekt daarmee een stuk boven de andere provincies uit. In de tweede zwaarst getroffen provincie Vlaams-Brabant raakten 34 op 100.000 inwoners besmet. In de andere Vlaamse provincies slaat het virus duidelijk minder hard toe. In West-Vlaanderen is er sprake van 24 besmettingen per 100.000 inwoners, in Oost-Vlaanderen gaat het om 19 besmettingen per 100.000 inwoners en Antwerpen is, met 17 besmettingen op 100.000 inwoners, de provincie die momenteel het minst getroffen wordt door het coronavirus.

Ski- en zakenreizen

Sinds de uitbraak van de coronacrisis raakten in Limburg in totaal al 380 mensen besmet met het virus. Het gaat hier om het aantal bevestigde gevallen. Het werkelijke aantal besmette personen ligt in Limburg een stuk hoger, omdat mensen die lichte symptomen hebben en waarvoor een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is, al een tijdje niet meer getest worden. Vlaams-Brabant heeft het hoogst aantal bevestigde besmettingen (382), maar heeft ook ruim 250.000 inwoners meer dan Limburg. In de andere provincies ligt het aantal bevestigde besmettingen een stuk lager dan in Limburg. Zo telt Antwerpen 314 bevestigde besmettingen, in West-Vlaanderen zijn er dat 286, in Oost-Vlaanderen 285. Bij Sciensano hebben ze niet meteen een verklaring waarom Limburg het zwaarst getroffen wordt in deze coronacrisis. “Feit is dat heel wat Belgen een besmetting hebben opgelopen door een skireis of een zakenreis in een besmet gebied, maar of dat een verklaring is waarom er in Limburg meer besmettingen zijn, kunnen we niet zeggen”, klinkt het bij Sciensano. “Daarnaast zien we ook dat het aantal besmettingen sneller oploopt, waar mensen dichter bij elkaar wonen.”