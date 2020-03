Standard denkt eraan om spelers technisch werkloos te maken, AA Gent en Club Brugge niet overtuigd

Voor mei wordt er al zeker niet meer gevoetbald in de Jupiler Pro League en dus overwegen een aantal Belgische eersteklassers, waaronder Standard en Zulte Waregem, om binnenkort hun spelers technisch werkloos te maken. De primeur is voor 1B-club Virton. Bij onder andere AA Gent, Anderlecht en Club Brugge denken ze er niet aan om die maatregel in te voeren.

Toch dure lonen uitbetalen aan voetballers terwijl ze minstens een maand niet voetballen. Het is een vraagstuk waar alle eersteklassers mee worstelen. “Woensdag staat er een vergadering van de Pro League op het programma en zal dit punt wellicht besproken worden”, zegt Pierre-Yves Hendrickx, administratief directeur van Charleroi. “Maar het is moeilijk om voorspellingen te doen, niemand weet hoe de situatie er na 5 april zal uit zien.”

Sommige eersteklassers zoals Standard en Zulte Waregem denken er alvast aan om hun spelers eventueel binnenkort op technische werkloosheid te zetten. “Ik heb de voorbije weken veel ongeruste spelers aan de telefoon gehad”, zegt Stijn Boeykens van spelersvakbond Sporta. “Bij tijdelijke werkloosheid vallen sporters terug op een bedrag dat gelijk is aan 70 procent van het gemiddelde loon, dat een bovengrens heeft van 2.353,21 euro bruto per maand. Voor anders werknemers, zoals trainers, is die bovengrens 2.754,76 euro per maand. Bij sporters ligt het bedrag lager omdat zij in ons land lagere RSZ-bijdragen betalen.”

Bij Cercle Brugge twijfelen ze nog. “Niet alleen medisch zijn de gevolgen van de coronacrisis enorm, ook economisch zijn de gevolgen niet te onderschatten”, zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “In het voetbal zullen we mogelijk meerdere maanden geen financiële inkomsten hebben, waardoor we inderdaad moeten zoeken naar oplossingen. Onder de Belgische profploegen werd inderdaad gesuggereerd om technische werkloosheid in te voeren. Wij beraden ons intern maar zullen mogelijk ook iets moeten ondernemen als dit nog maanden zou aanslepen.”

AA Gent en Charleroi: “We vragen onze spelers net om een individueel programma na te leven”

Een ander geluid bij AA Gent dat er niet aan denkt om voor spelers van de A-kern het systeem van technische werkloosheid in te voeren. “Integendeel, we vragen onze spelers net om een individueel programma na te leven. Dat kun je niet verzoenen met zo een maatregel. Horecamedewerkers van de club vallen echter wel onder deze maatregel. ” Hetzelfde antwoord bij Charleroi. “Voor de maand maart is dit nog niet aan de orde. Onze spelers doen nu ook aan thuiswerk via individuele programma’s, dus we kunnen ze niet op technische werkloosheid zetten”, aldus Pierre-Yves Hendrickx. Bij Charleroi staan de jeugdtrainers van de club staan wel al op technische werkloosheid.

Ook bij Club Brugge, Anderlecht, KV Mechelen, Eupen, KV Oostende en Beveren zijn ze momenteel niet van plan om de technische werkloosheid in te voeren. “Zij leggen hun spelers individuele programma’s op en volgen die ook op, bijvoorbeeld via Strava”, legt Stijn Boeykens uit. “Als de spelers technisch werkloos zijn, verlies je ook alle controle en kan je bijgevolg niet meer sanctioneren. De clubs beslissen individueel, zoals alle andere werkgevers dat doen. De Pro League blijft op dat vlak toch wat op de vlakte. Zij stellen dat de clubs het mogen aanvragen, de uitgevaardigde maatregelen zijn voor iedereen geldig. Dinsdag volgt er wel nog een conference call tussen Sporta, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Pro League en minister van Werk Nathalie Muylle.”

1B-club Virton heeft de primeur

1B-club Virton gaat als eerste Belgische professionele voetbalclub technische werkloosheid aanvragen voor spelers en staff. “Virton gaat de technische werkloosheid aanvragen. Daaromtrent is er al communicatie geweest naar de spelers”, aldus Stijn Boeykens. “Pas als de aanvraag van de werkgever is ingediend, kunnen de werknemers op hun beurt de formulieren indienen om in aanmerking te komen voor de technische werkloosheid.” Virton is een van de clubs die dit seizoen nog maar weinig te winnen of te verliezen heeft. In 1B spelen OHL en Beerschot in principe nog om de promotie, Lokeren en Roeselare zijn veroordeeld tot het spelen van de play-downs.

En wat met amateurs?

Heel wat sporters en clubs zijn echter ongerust, zo blijkt uit de talloze vragen die Sporta de voorbije dagen en weken ontving. “Op termijn kan dit natuurlijk gevolgen hebben, al hangt het natuurlijk ook af hoelang de crisis zal duren. Bij een grootverdiener in het voetbal is de kloof enorm. Op korte termijn zal dat allemaal wel overbrugbaar zijn, op lange termijn valt het af te wachten, net als in andere sectoren. In de lagere afdelingen is er nog een bijkomende problematiek. In eerste amateur worden veel spelers deeltijds betaald en hebben zij nog een voltijdse job naast het voetbal. In principe komen zij in aanmerking voor technische werkloosheid, maar het is toch koffiedik kijken in hoeverre zij er recht op hebben. Soms krijgen ze immers enkel premies uitbetaald en daar wordt geen RSZ op afgehouden. We zullen het geval per geval moeten bekijken.”