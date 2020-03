Overal wit aan huizen in Reppel

Reppel

Bocholt - Het coronavirus beheerst heel het leven in ons land. Allerlei maatregelen treffen de samenleving, zelfs grenzen worden gesloten … alleen de harten van de mensen worden geopend.

Veel initiatieven worden genomen om o.a. de zorgsector een hart onder de riem de steken. Witte lakens en het 20 uur applaus zijn tekenen van solidariteit.

Ook in onze gemeente werden deze initiatieven gestimuleerd en werd o. a. een banner geplaatst aan het gemeentehuis. Het resultaat van alle initiatieven heb ik in de deelgemeente Reppel mogen ervaren. Witte handdoeken, t-shirts, lakens en allerlei doeken sierden aan vele huizen. Met dit kleine gebaar toonde de inwoners van Reppel en natuurlijk van heel Bocholt hun waardering voor alle zorgverstrekkers en alle andere ondersteunende diensten! We kunnen het zien als een motivatie in de strijd tegen corona en de zorg voor de samenleving. Hartverwarmend! Dank u wel!