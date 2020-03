F1-teams gaan beademingstoestellen maken voor strijd tegen coronavirus

De zeven F1-teams met een Britse thuisbasis gaan de handen in elkaar slaan en willen beademingstoestellen maken om de strijd met het coronavirus aan te gaan.

De huidige uitbraak van het coronavirus drijft ook de ziekenhuizen tot het uiterste. In hun strijd met het coronavirus is er omwille van de vele longpatiënten een nijpend tekort aan beademingstoestellen.

In Groot-Brittannië deed de overheid een oproep aan gespecialiseerde bedrijven om te helpen in bijkomende productie van beademingstoestellen en de zeven F1-teams met een Britse thuisbasis slaan daarvoor de handen in elkaar en gaan hun technologische afdelingen aanspreken om hierin te ondersteunen.

Tijdens maart en april zullen de F1-fabrieken verplicht drie weken moeten sluiten en tijdens die periode mag er niet gewerkt worden aan F1-projecten. De F1-teams kunnen op die manier perfect hun capaciteiten inzetten voor het goede doel.

"De teams zijn samen met bestaande producenten en verschillende organisaties uit de luchtvaart en autosector verschillende mogelijkheden aan het evalueren," zo luidt het in een mededeling.

"We hopen dat we de komende dagen snel vooruitgang boeken en dat het een tastbaar resultaat oplevert."

