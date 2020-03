Viroloog Marc Van Ranst: “Onmogelijk om maatregelen na 5 april onmiddellijk te stoppen”

Marc Van Ranst in zijn labo in Leuven. Foto: Dirk Vertommen

Wat velen stilaan al aanvoelden, heeft viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) nu ook zelf bevestigd. De maatregelen zullen wellicht ook na 5 april niet opgeheven worden. “De paasvakantie wordt er geen zoals alle andere”, zei hij op VTM Nieuws. “Zelfs als we volgende week in het beste geval een kentering beginnen te zien, wordt het onmogelijk om die maatregelen al onmiddellijk te stoppen.”

Viroloog Marc Van Ranst gaf wat duiding bij de recentste cijfers - 16 nieuwe overlijdens, 462 nieuwe besmettingen. “Die stijging zal nog een paar dagen blijven duren. Over een aantal dagen pas zullen we de resultaten van de maatregelen beginnen te zien. Eerst in het aantal besmette gevallen. Dan nog enkele dagen voor we het zien in het aantal opnames in de ziekenhuizen. En nog veel later in de uiteindelijke sterftecijfers.”

“Wanneer we de cijfers vergelijken met andere Europese landen, dan loopt het gelijk”, zegt Van Ranst. “We lopen er zelfs iets onder. In Nederland heeft men nu honderd doden, maar we zitten niet heel veel achter. We gaan nog hogere cijfers zien dan deze.”

Dromen mag

Maar volgens Van Ranst kan dit nog een hele tijd duren. Ook de maatregelen - een softe lockdown - ziet hij niet meteen verzachten. “De paasvakantie wordt er geen zoals de andere paasvakanties. Dat begint duidelijk te worden. Zelfs in het beste geval, als we volgende week een kentering beginnen te zien, dan wordt het onmogelijk om die maatregelen onmiddellijk te stoppen. De evaluatie zal er komen. Eenieder die de situatie aanschouwt, zal wel begrijpen dat we niet van de maatregelen af zijn op het evaluatiemoment.” Komt onze zomervakantie in gevaar? “Men mag dromen, dat moet. Maar nu echt gaan plannen, heeft het risico dat het niet zal doorgaan. Wees voorzichtig.”

