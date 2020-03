Portret van de ‘seriemoordenaar’ corona: snel, slim, subtiel én agressief

Het zijn allemaal opportunisten bij de familie corona, maar SARS-CoV-2, de benjamin, steekt nu al zijn virusneven en -nichten naar de kroon. Hij is meer dan alleen maar zelfzuchtig. Hij is mee met zijn tijd, en slimmer dan de rest. Subtiel als het moet, agressief als hij kan. Portret van een ongrijpbare seriemoordenaar, die niet van plan is om snel weer weg te gaan.