Redt de drang naar eeuwig leven de mens van extinctie?

Al sinds z’n ontstaan streeft de mens naar het eeuwige leven. Het is een leitmotiv in tal van mythen en legenden, en zelfs één van de fundamenten van het christendom. Ook de wetenschap voert een queeste naar de ingrediënten voor een langer leven: in labo’s overal ter wereld wordt gesleuteld aan medicijnen om veroudering te vertragen. Maar hoeveel rek zit er op onze levensverwachting? En is het überhaupt wenselijk dat we 120 jaar (of nóg ouder) worden?