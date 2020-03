Hangt uw kat in de gordijnen? Doet uw hond raar? U ziet geen spoken: huisdieren hebben ook last van de coronacrisis. Omdat we massaal thuiswerken en amper buiten kunnen, is hun routine volledig verstoord. Bovendien kunnen onze angsten en ongemakken afstralen op onze geliefde viervoeters. “Het is belangrijk om zo snel mogelijk een nieuwe routine vast te leggen.”