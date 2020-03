Oorlogskinderen relativeren coronaoorlog

Europa leeft in staat van oorlog: samenscholingsverbod, binnen blijven, scholen dicht, gesloten winkels en horeca. Bezorgde Belgen verschuilen zich achter mondmaskers en zoeken dekking in hun huizen. Mensen hamsteren, al is dat onnodig. De Franse president Macron mobiliseert het leger in de strijd tegen de ‘gezondheidsoorlog’. Bondskanselier Merkel noemt de coronacrisis ‘de ’grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog’. Hoe beleven LImburgse tieners uit de Tweede Wereldoorlog deze coronaoorlog?