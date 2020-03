Dinsdag overleed acteur Johny Voners. Zijn kleinzoon Tibo Polleunis (19), die studeert aan de PXL Music in Hasselt, eert de held naar wie hij altijd heeft opgekeken. “Ik hoop dat ik in bompa zijn voetsporen mag treden.”

Johny Hoebrechts kennen we sinds jaar en dag als Johny Voners, de acteur die in 1966 al te zien was op tv in de ...