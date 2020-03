België op slot voor wie komt tanken of gaat shoppen, grensburgemeesters tevreden

Riemst / Lommel / Bocholt / Pelt / Kinrooi / Maasmechelen / Maaseik / Lanaken / Voeren / Hasselt - De federale en lokale politie voeren sinds vrijdagmiddag grenscontroles uit. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegelaten. De burgemeesters van vrijwel alle Limburgse grensgemeenten waren vragende partij voor extra controles en hadden zelf al initiatief daartoe genomen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Gisteren besliste het kernkabinet, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, om vanaf 15 uur inreis- en uitreiscontroles uit te voeren op niet-essentiële verplaatsingen. Enkel om te werken, om zorg te verlenen aan een hulpbehoevende of in het kader van een co-ouderschapsregeling mag het verkeer de grens nog over. Wie zich daar niet aan houdt en betrapt wordt, riskeert een boete tot 4.000 euro en een celstraf van drie maanden. Volgens De Crem zijn er gisteren al tientallen boetes uitgedeeld. De maatregel geldt ook voor luchtverkeer: wie op de luchthaven van Zaventem aankomt zonder geldige reden, wordt teruggestuurd.

Belgen die in het buitenland verblijven, kunnen wel nog terugkeren naar hun woning. Ook goederentransport blijft mogelijk. De Crem maakt zich sterk dat hij voldoende politieagenten kan vrijmaken voor die controles. Vele andere activiteiten waar politie ingezet moet worden, zoals voetbalwedstrijden, gaan immers niet door.

Het kernkabinet komt op die manier tegemoet aan de vraag van de Limburgse burgemeesters in de grensgemeenten. Vrijdag al trokken de burgemeesters van Kinrooi, Lanaken en Maaseik in onze krant aan de alarmbel. Terwijl hun inwoners zich aan strikte maatregelen moesten houden, staken Nederlanders massaal de grens over om te tanken. “Bij een controle donderdag hebben we 700 Nederlanders teruggestuurd op twee uur tijd”, schetst Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi, het probleem.

Maasbrug

Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik, vroeg gisteren al de hulp van de federale politie om de Maasbrug, de enige grensovergang in zijn gemeente, 24 uur op 24 te controleren. Andere burgemeesters in de Limburgse grensgemeenten achtten een permanente controle onhaalbaar voor hun lokale manschappen, maar overal werd het aantal controles opgevoerd. Onder meer in Lommel, Hamont-Achel en Kinrooi werden ook infoborden geplaatst om Nederlanders te wijzen op de coronamaatregelen in België.

In Maasmechelen was de lokale politie niet bevoegd om controles uit te voeren op de belangrijkste grensovergang, namelijk de E314. Dat is immers een federale bevoegdheid, en dus kaartte burgemeester Raf Terwingen de situatie aan bij zijn partijgenoot Pieter De Crem. Door de beslissing van het Kernkabinet kan nu ook de federale politie ingeschakeld worden.

Video: belga

Twee richtingen

De controles gelden in beide richtingen, dus ook Belgen die naar Nederland trekken zullen gecontroleerd worden. En dat is ook nodig, vinden de Limburgse burgemeesters. “Bij een van de controles door onze lokale politie werd een man tegengehouden die de grens wou oversteken om te gaan winkelen in een Nederlandse supermarkt”, zegt Marino Keulen, burgemeester van Lanaken. “De conserven bleken daar een halve euro goedkoper. We hebben die man snel duidelijk gemaakt dat die conserven wel eens zeer duur zouden kunnen uitvallen.”

Volgens Keulen was de publieke opinie aan beide zijden van de grens nog nooit zo verschillend. “Terwijl de meeste Belgen de grenscontroles als een goede zaak zien, vinden de Nederlanders dat allemaal flauwekul. In Nederland lopen de maatregelen veertien dagen achter. Maar ik vermoed dat ook zij over twee weken zich aan dezelfde regels moeten houden als wij. Althans, dat hoop ik.”