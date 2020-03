Zes coronadoden in Limburg, 116 patiënten besmet in ziekenhuis

Hasselt - Het coronavirus slaat steeds harder toe in Limburg. Al zes Limburgers stierven aan het virus, 116 besmette patiënten liggen in het ziekenhuis, 27 van hen verblijven op intensieve. “We zijn volop bezig met het creëren van extra plaatsen op intensieve zorgen”, klinkt het bij de ziekenhuizen.

Het coronavirus krijgt ons land steeds meer in zijn greep. Vrijdag werd bekendgemaakt dat al 37 Belgen - 16 meer dan donderdag - stierven aan het virus, 837 landgenoten liggen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 164 van hen liggen op intensieve zorgen. Van die 164 patiënten liggen er 114 aan een beademingstoestel. “Dat het aantal overlijdens en besmettingen blijft stijgen, ligt in de lijn van de verwachting”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “De komende dagen kunnen we ons nog aan een stijging verwachten.”

Ook in Limburg slaat het coronavirus steeds harder toe. De teller van het aantal coronadoden stond vrijdagavond al op zes. Zo overleed gisteren nog een coronapatiënt in het ZOL, het eerste coronaslachtoffer in het Genkse ziekenhuis. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierven afgelopen week twee patiënten aan een coronabesmetting en ook in het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis vielen al twee coronadoden. Het eerste Limburgse coronaslachtoffer - een 72-jarige man uit Bree - stierf afgelopen maandag in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. Wat de leeftijd en het geslacht van de vijf andere dodelijke coronaslachtoffers is, is niet bekend.

116 patiënten

Nog volgens viroloog Steven Van Gucht neemt naast het aantal dodelijke slachtoffers vooral ook het aantal besmette patiënten dat gehospitaliseerd moet worden, steeds meer toe. Die trend is ook duidelijk zichtbaar in de Limburgse ziekenhuizen. Zo lagen er gisteren in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 116 patiënten met een coronabesmetting, dat zijn er 36 meer dan donderdag en meer dan vier keer zoveel dan begin deze week, toen er 27 coronapatiënten waren opgenomen. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt kreunt momenteel het hardst onder de coronacrisis en vangt in totaal 42 besmette patiënten op.

Van de kleinere ziekenhuizen in Limburg heeft het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden het met 22 besmette coronapatiënten het zwaarst te verduren. In het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg liggen, verspreid over drie ziekenhuizen (ZOL in Genk, Mariaziekenhuis in Pelt en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik), in totaal 34 coronapatiënten. Het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder vangt in totaal 12 patiënten met een coronabesmetting op, in het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren liggen in totaal zes coronapatiënten.

Extra bedden

Crucialer is echter het aantal plaatsen op intensieve zorgen, omdat daar de zwaarst getroffen patiënten opgevangen en eventueel beademd moeten worden. In Jessa in Hasselt liggen momenteel tien coronapatiënten op intensieve. Het ziekenhuis heeft 14 intensive care-bedden voorzien voor coronapatiënten. “Maar dat aantal kan snel opgeschaald worden naar 44 bedden”, klinkt het bij Jessa. In het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis zijn momenteel vijf van de negen intensive care-bedden voor coronapatiënten bezet. “We stellen vast dat het aantal besmette personen in Sint-Truiden en omstreken heel hoog is en daarom nemen we nu extra maatregelen”, zegt Miet Driesen van Sint-Trudo. “Zo gaan we het aantal bedden voor coronapatiënten op intensieve zorgen nu optrekken naar 14. Daarnaast voorzien we nog zes bedden op intensieve voor niet-coronapatiënten.” In de drie ziekenhuizen van het netwerk Noord-Oost Limburg (ZOL in Genk, Mariaziekenhuis in Pelt en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik) is er met acht coronapatiënten in totaal op intensieve zorgen van overbezetting allerminst sprake. Ook de druk op de intensieve zorgen van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden Zolder en het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren blijft nog beperkt. Beide ziekenhuizen hebben twee besmette patiënten op intensieve. Toch zijn de ziekenhuizen op hun hoede. Dit weekend en volgende week wordt immers een grote toestroom van coronapatiënten verwacht.