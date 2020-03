Zo hou je het droog tijdens je fietstocht

Officieel telt België tweehonderd regendagen per jaar, maar dat cijfer behoeft enige relativering. Want als het vijf minuten miezert voor middernacht en vijf minuten na middernacht, zijn dat twee regendagen. Volgens onze nationale weerman Frank Deboosere regent het in België 7 % van de tijd. Dus 93 % niet. Dat valt wel mee. Maar toch. Daarom bekijken we deze week hoe we het droog houden.