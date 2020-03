Hasselt bouwt opvang daklozen om om coronavirus tegen te gaan

Hasselt -

Hasselt heeft de nachtopvang voor daklozen, de ‘Shelter’, omgebouwd. Iedereen beschikt daar nu over een gescheiden slaapplaats. “Zieke daklozen worden afgezonderd in aparte ruimtes en zelfs in noodwoningen”, zegt schepen Lies Jans (N-VA). “Daar verblijft momenteel één iemand met een longontsteking. Die persoon stelt het goed.”